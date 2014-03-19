Отец Илона Маска высоко оценил Большой театр и раскритиковал ситуацию в Вашингтоне и Лондоне.

Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, заявил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире. В интервью, которое передает РИА Новости, он особо отметил архитектурное величие Большого театра и раскритиковал обстановку в других мировых столицах.

В Вашингтон за последние две-три недели Трамп был вынужден ввести армию, чтобы люди не грабили и не убивали друг друга на улицах. Вашингтон — это ад. Что касается Лондона, то, не ходите там по тротуарам, потому что кто-нибудь может плеснуть на вас кислотой. Эррол Маск

Это не первое публичное высказывание отца предпринимателя о России. В июне 2025 года он уже посещал Москву, где выступал на форуме и дал высокую оценку президенту РФ Владимиру Путину, назвав его "впечатляющим лидером", у которого стоит поучиться лидерским качествам.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Errol Graham Musk