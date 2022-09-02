Эррол Маск рассказал о своих впечатлениях от российской столицы.

Посетивший Москву в июне 2025 года инженер, бизнесмен, отец американского миллиардера и основателя компаний SpaceX иTesla Илона Маска Эррол Маск назвал российскую столицу настоящей жемчужиной и идеальным городом для жизни. Соответствующее заявление иностранец сделал в интервью для испанской газеты El Mundo. Эксперт пояснил, что его сын просил отказаться от планов по поездке.

Москва - настоящая жемчужина. Все чисто и аккуратно. Абсолютная безопасность. Это идеальный город. А русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками, они самые красивые женщины в мире. Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска

Напомним, что Эррол Маск посетил российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего - 2050". Тогда иностранец назвал город лучшей столицей. По его словам, на данный момент Россия является одной из самых лучших стран мира.

Отец Илона Маска счел, что его сын всего лишь подыгрывает Трампу.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Errol Graham Musk