Песков оценил предложение Макфола снимать санкции с бизнесменов за осуждение Путина

Офиуиальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков считает, что отечественные предприниматели "ногами стоят на российской земле", поэтому вряд ли воспримут серьезно "предложения" стран коллективного Запада о том, как выйти из-под санкционного давления. Об этом чиновник упомянул журналистам в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге. Таким образом в Кремле оценили инициативу, высказанную бывшим американским посолом в Москве Майклом Макфолом. Речь идет о том, чтобы снимать ограничения в отношении тех бизнесменов, которые публично выскажутся против проведения СВО и политики главы государства.
У них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России. Их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому теми, кто стоит здесь, такие предложения вряд ли будут кем-то восприняты серьезно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его "арест".
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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