Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его "арест"

Дмитрий Песков заметил, что решение Гааги не воспринято Москвой "близко к сердцу".

Стало известно, как российский президент Путин отнесся к ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС) на его "арест". В ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами официальный представитель администрации страны Дмитрий Песков пояснил, что это решение со стороны МУС является откровенно враждебным по отношению к Москве. Однако руководство в Кремле спокойно относятся к решениям данной рестрикции и не принимают их близко к сердцу.

Конечно, мы это фиксируем, но если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем, продолжаем работать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия официально не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совета федерации РФ Андрей Клишас заявил публично о том, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий для страны.

Песков заявил, что США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ