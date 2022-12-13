Песков заявил, что США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине

В Кремле оценили роль Запада в украинской проблеме.

Американская администрация тормозит мирное урегулирование украинского кризиса, не давая сторонам снизить интенсивность проведения боевых действий в регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российского Кремля при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал прессе роль коллективного Запада в ситуации.

Пока мы с вами видим - и видно это невооруженным глазом - продолжающуюся линию на недопущение какого-либо даже торможения боевых действий. Об этом Вашингтон - и Госдепартамент, и Совбез американский - говорит открыто и официально. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия не признает любые решения МУС.

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