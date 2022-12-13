Песков: Россия не признает любые решения МУС

Россия не признает любые решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрй Песков.
Напомним, 17 марта досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают якобы в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины".
Мы считаем юридически ничтожными любые решения международного уголовного суда, которые мы также не признаем.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президент РФ
Ранее Песков заявил, что поездка Путина в штаб СВО в Ростове-на-Дону не планировалась
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