Песков: Россия не признает любые решения МУС

По его словам, решения МУС выглядят ничтожными.

Россия не признает любые решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрй Песков.

Напомним, 17 марта досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают якобы в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины".

Мы считаем юридически ничтожными любые решения международного уголовного суда, которые мы также не признаем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президент РФ

Ранее Песков заявил, что поездка Путина в штаб СВО в Ростове-на-Дону не планировалась

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