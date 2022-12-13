  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:29
112
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Россия не признает любые решения МУС

0 0

По его словам, решения МУС выглядят ничтожными.

Россия не признает любые решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрй Песков.

Напомним, 17 марта досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают якобы в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины".

Мы считаем юридически ничтожными любые решения международного уголовного суда, которые мы также не признаем.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президент РФ

Ранее Песков заявил, что поездка Путина в штаб СВО в Ростове-на-Дону не планировалась

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, международный уголовный суд, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Лахматурина Надежда
Сегодня 15:47

Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии