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Песков: поездка Путина в штаб СВО в Ростове-на-Дону не планировалась

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Он отметил, что в штабе СВО работа ведется круглые сутки.

Поездка президента РФ Владимира Путина в штаб спецоперации в Ростове-на-Дону не планировалась. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, поездку не планировали ни по линии администрации, ни по линии спецслужб. Также Песков отметил, что в штабе СВО работа ведется круглые сутки.

В течение суток несколько раз проходят такие сессии докладов по направлениям. К одной из сессий докладов по направлениям президент туда и приехал.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что Путин встретился с жителями Мариуполя.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, ростов-на-дону, спецоперация, штаб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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