Песков: поездка Путина в штаб СВО в Ростове-на-Дону не планировалась

Поездка президента РФ Владимира Путина в штаб спецоперации в Ростове-на-Дону не планировалась. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, поездку не планировали ни по линии администрации, ни по линии спецслужб. Также Песков отметил, что в штабе СВО работа ведется круглые сутки.
В течение суток несколько раз проходят такие сессии докладов по направлениям. К одной из сессий докладов по направлениям президент туда и приехал.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее мы сообщали, что Путин встретился с жителями Мариуполя.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu