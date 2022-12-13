Президент осмотрел одну из квартир, которую построили в городе.

Президент РФ Владимир Путин встретился с жителями Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства посетил Мариуполь в рамках рабочей поездки. Он также провел встречу с жителями города, которые получили новые квартиры. Президент поинтересовался у них, нравится ли им жить здесь. Те ответили, что у них здесь "маленький кусочек рая".

Также Путин осмотрел одну из квартир, которую построили в Мариуполе. Он пожелал жителям города всего хорошего.

Ранее Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе.

Видео: Telegram / SHOT