Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у президента России Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе. Об этом сообщает "РИА Новости".
Глава государства прибыл в Мариуполь, чтобы осмотреть город и его районы. В поездке его сопровождал Хуснуллин, который заявил, что бывает здесь один-два раза в месяц. Он попросил разрешения у президента пожить в Мариуполе неделю, чтобы утвердить программу социально-экономического развития. Также вице-премьер собирается "пожить" в каждом новом регионе.
Ранее Путин заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо.
Фото: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все