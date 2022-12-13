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Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе
Сегодня, 10:26
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Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе

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Вице-премьер собирается утвердить программу социально-экономического развития в городе.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у президента России Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе. Об этом сообщает "РИА Новости".

Глава государства прибыл в Мариуполь, чтобы осмотреть город и его районы. В поездке его сопровождал Хуснуллин, который заявил, что бывает здесь один-два раза в месяц. Он попросил разрешения у президента пожить в Мариуполе неделю, чтобы утвердить программу социально-экономического развития. Также вице-премьер собирается "пожить" в каждом новом регионе.

Ранее Путин заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо.

Фото: Telegram / РИА Новости

Теги: вице-премьер россии, владимир путин, марат хуснуллин, мариуполь, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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