Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо. Об этом сообщает "РИА Новости".
Глава государства прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы посетить командный пункт спецоперации. Он заслушал доклады начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников. На вопрос Герасимова, каким временем располагает президент, Путин ответил: "Сколько надо".
Ранее Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
Видео: Telegram / РИА Новости
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