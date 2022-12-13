Глава государства прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы посетить командный пункт спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо. Об этом сообщает "РИА Новости".

Глава государства прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы посетить командный пункт спецоперации. Он заслушал доклады начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников. На вопрос Герасимова, каким временем располагает президент, Путин ответил: "Сколько надо".

Ранее Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Видео: Telegram / РИА Новости