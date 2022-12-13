Глава государства прибыл в город на вертолете.

Президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства прибыл в город на вертолете. Он проехал по районам Мариуполя на автомобилей. Вместе с ним находился вице-премьер Марат Хуснуллин, который рассказал президенту о ходе работ по строительству и восстановлению города. В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов.

Ранее мы сообщали, что Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения с Россией.

Видео: Telegram / РИА Новости