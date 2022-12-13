Президент Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения с Россией

Глава страны посетил Севастополь и Херсонес.

Российский президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией. Глава государства посетил с рабочим визитом город Севастополь, где местные чиновники совместно с владыкой Тихоном продемонстрировали политику Школу искусств и детский центр "Корсунь" в Херсонесе. Глава города уточнил, что в такой важный исторический день для региона лидер страны принял решение быть рядом с населением.

Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. Михаил Развожаев, глава Севастополя



Чиновник добавил, что уникальная идея митрополита Псковского и Портновского Тихона Шевкунова, которую ранее поддержал российский президент, в настоящее время реализуется невероятными темпами за счет опыта военных строителей.

Путин сообщил, что в Крыму реализуют более 250 инвестпроектов на 450 млрд рублей.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, Михаил Развожаев