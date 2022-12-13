Путин сообщил, что в Крыму реализуют более 250 инвестпроектов на 450 млрд рублей

Глава РФ рассказал о повышении качества услуг для бизнес-индустрии в регионе.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что общий объем вложений в инвестиционные проекты Крыма составил порядка 450 миллиардов рублей. Такой информацией глава государства поделился с чиновниками, выступая на правительственном совещании, посвященном социально-экономиеским вопросам развития региона. Политик напомнил, что ставил перед коллегами задачу по наращиванию притока частных вложений в полуостров для формирования комфортных условий для бизнкс-индустрии. Лидер страны считает, что важно заниматься востребованным механизмом по государственно-частному партнерству, специальной экономической зоне.

Обновляется нормативная база, снижаются различные барьеры, избыточные требования, и в итоге в Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 450 млрд рублей, в Севастополе еще около 100 проектов на общую сумму более 217 млрд рублей. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что по результатам работы за восемь лет на каждый рубль вложенных федеральных денежных средств, предоставленных государством льгот, получено по три рубля инвестиций. К начале 2023 года на полуострове в каестве резидентов спецэкономзоны зарегистрировались свыше 1 578 компаний. Из них 85% - представляют малые и средние предприятия.

Путин пообещал сделать все для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя.

Фото и видео: Kremlin.ru