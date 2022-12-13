Путин пообещал сделать все для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя

Глава страны поздравил крымчан с девятой годовщиной присоединения к России.

Российский президент Владимир Путин пообещал сделать все необходимое для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя. Об этом глава государства рассказал членам правительства, выступая с докладом по социально-экономическому развитию полуострова с 2014 года. Он напомнил о том историческом выборе, который сделал народ в регионе. Политик добавил, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный выбор, чтобы вновь и навсегда стать частью "единой, большой страны".

Хочу поздравить.... Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетных характер, особенно сегодня. Мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru