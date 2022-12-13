Путин: в Крыму появились сотни инфраструктурных объектов с момента воссоединения с РФ

Глава РФ оценил развитие полуострова с 2014 года.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что на территории Крыма появились сотни инфраструктурных объектов с момента воссоединения с РФ. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на правительственном совещании, посвященного социальному и экономическому развитию региона. Политик высоко оценил темпы развития инфраструктуры в Крыму и Севастополе с 2014 года. В текущий момент на полуострове реализуется национальная программа по дорожной сети, улучшению коммунальной инфраструктуры, роста темпов жилищного строительства, открытия спортивных объектов, образовательных учреждений, поликлиник и больниц, других социальных учреждений.

Созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу "Таврида", конечно же, Крымский мост. Владимир Путин, президент РФ

Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок.

Фото и видео: Kremlin.ru