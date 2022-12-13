Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок

Глава РФ оценил состояние переправы после теракта.

Российский президент Владимир Путин уверен, что ремонт Крымского моста после проведенного украинскими спецслужбами теракта на переправе, рабочие завершат в срок. Соответствующее заявление глава государства сделал во время правительственного совещания, посвященного вопросам социального и экономического развития полуострова и города Севастополя. Политик отметил, что на мосту уже удалось восстановить автомобильное сообщение. В текущий момент продолжаются мероприятия по восстановлению железнодорожного полотна.

За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу "Таврида", конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, что работа будет завершена в срок. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru