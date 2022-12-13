Не признаваемый РФ уголовный суд в Гааге выдал ордеры на «арест» Путина и Львовой-Беловой

В Нидерландах объяснили, что россияне подозреваются в "военных преступлениях".

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордер на задержание российского президента Владимира Путина, а также уполномоченного по вопросам детей Марии Львовой-Беловой. Информация об ордере на арест распространилась через официальное заявление инстанции. Известно, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Иностранные специалисты отметили, что глава государства и омбудсмен по правам ребенка могут быть причастны к военным преступлениям. Они якобы заключаются в незаконной депортации и перемещении населения, несовершеннолетних граждан с "оккупированных территорий Украины в РФ".

Напомним, что уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова проводила встречу с российским президентом Владимиром Путиным 16 февраля. В ходе рабочего общения Владимир Путин сообщил омбудсмену о том что количество обращений, связанных с просьбами об усыновлении детей из Донбасса, в стране увеличивается. Политик уточнил, что институт уполномоченного по правам ребенка занимается этим вопросом порядка девяти лет. Лидер РФ выразил сожаление о том, что на протяжении восьми лет киевский режим ведет неприкрытую агрессию на Донбассе, и под ударом оказываются дети.

Путин заявил, что у него сохранилась дружба с его настоящими немецкими друзьями.

Фото и видео: YouTube / in time Ukraine