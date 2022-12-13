Российский президент Владимир Путин заявил, что у него сохранилась дружба с его настоящими немецкими друзьями. Об этом глава государства сообщил участникам съезда РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей). Политик заметил, что они регулярно шутят друг над другом, как соседи.
Мы же соседи... У нас тараканов называют "прусаки" - такие большие рыжие, а в Германии называют "русаки". Шутки взаимные - они всегда имеют место между соседями.
Владимир Путин, президент РФ
Путин оценил компании, оставшиеся в России.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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