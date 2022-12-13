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Путин заявил, что у него сохранилась дружба с его настоящими немецкими друзьями

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Глава РФ рассказал о тараканах и шутках с Германией.

Российский президент Владимир Путин заявил, что у него сохранилась дружба с его настоящими немецкими друзьями. Об этом глава государства сообщил участникам съезда РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей). Политик заметил, что они регулярно шутят друг над другом, как соседи.

Мы же соседи... У нас тараканов называют "прусаки" - такие большие рыжие, а в Германии называют "русаки". Шутки взаимные - они всегда имеют место между соседями.

Владимир Путин, президент РФ

Путин оценил компании, оставшиеся в России.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, германия, тараканы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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