Путин оценил компании, оставшиеся в России

Глава РФ поблагодарил бизнес, который смог пернастроить логистику.

Российский президент Владимир Путин счел, что те предприниматели и компании, которые приняли решение остаться работать на территории страны, оказались гораздо умнее и энергичнее тех бизнесменов, которые уехали. Глава государства также дал советы недоброжелателям во время своего выступления на съезде РСПП. Политик напомнил, что экономика действует в условиях западных ограничительных мер и серьезного давления. Тем, кто думает как сильнее и больше ущемить Россию лидер РФ рекомендовал посмотреть на успехи страны в экономической сфере.

...В короткие сроки сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о начале развития экономики России по новой модели.

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