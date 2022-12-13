Путин заявил о начале развития экономики России по новой модели

Российская экономическая система начинает развиваться по новой модели. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на очередном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Политик напомнил бизнесменам страны на активную и созидательную позицию, которая очень востребованна сейчас.
В силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию.
Владимир Путин, президент РФ
Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы.
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