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Путин заявил о начале развития экономики России по новой модели

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Глава РФ рассказал о роли РСПП.

Российская экономическая система начинает развиваться по новой модели. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на очередном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Политик напомнил бизнесменам страны на активную и созидательную позицию, которая очень востребованна сейчас.

В силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию.

Владимир Путин, президент РФ

Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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