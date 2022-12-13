Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы

Глава РФ рассказал о важности соблюдения прав россиян.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил сотрудников прокуратуры страны за низкий уровень безработицы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенной коллегии в надзорном ведомстве. Политик добавил, что особый контроль следует вести в отношении соблюдения социальных и трудовых прав россиян.

Государство реализует масштабные программы содействия занятости. Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия. Владимир Путин, президент РФ

Путин поручил Генпрокуратуре продолжить практику личных приемов граждан.

Фото и видео: YouTube / videomix 3de

