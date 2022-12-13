Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы

Российский президент Владимир Путин поблагодарил сотрудников прокуратуры страны за низкий уровень безработицы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенной коллегии в надзорном ведомстве. Политик добавил, что особый контроль следует вести в отношении соблюдения социальных и трудовых прав россиян.
Государство реализует масштабные программы содействия занятости. Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия.
Владимир Путин, президент РФ
Путин поручил Генпрокуратуре продолжить практику личных приемов граждан.
Фото и видео: YouTube / videomix 3de
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