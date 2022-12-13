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Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы

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Глава РФ рассказал о важности соблюдения прав россиян.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил сотрудников прокуратуры страны за низкий уровень безработицы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенной коллегии в надзорном ведомстве. Политик добавил, что особый контроль следует вести в отношении соблюдения социальных и трудовых прав россиян.

Государство реализует масштабные программы содействия занятости. Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия.

Владимир Путин, президент РФ

Путин поручил Генпрокуратуре продолжить практику личных приемов граждан.

Фото и видео: YouTube / videomix 3de
 

Теги: безработица, владимир путин, генпрокуратура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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