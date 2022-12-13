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Путин поручил Генпрокуратуре продолжить практику личных приемов граждан

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Глава РФ рассказал о важности общения россиян с сотрудниками прокуратуры по стране.

Российский президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре страны продолжить и сейчас, и в будущем практику личных приемов граждан. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенной коллегии надзорного ведомства. По мнению политика, такая мера становится все более восстребованной среди населения. Эксперт пояснил, что в год своего 300-летия прокуратура России много сделала по основным направлениям работы.

Причем, как и ранее, контроль за решением наиболее значимых вопросов осуществлял и генеральный прокурор. И, уважаемый Игорь Викторович, прошу Вас такую практику, безусловно, продолжать и в будущем.

Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал прокуратуру жестко бороться со взяточничеством.

Фото и видео: YouTube / videomix 3de

Теги: владимир путин, генпрокуратура, личный приём
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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