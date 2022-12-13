Глава государства отметил, что ждет от ведомства большей отдачи в этой сфере.

Президент РФ Владимир Путин призвал прокуратуру жестко бороться со взяточничеством. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства отметил, что ждет от ведомства большей отдачи на таком важном участке, как борьба с преступностью и коррупцией. Он назвал прокуратуру главным координатором правоохранительных органов в этой работе.

Принципиально и жестко прокуроры должны бороться со взяточничеством, разного рода коррупционными схемами. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что защита прав и свобод – принципиальные базовые принципы развития страны

Видео: kremlin.ru