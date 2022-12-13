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Путин: защита прав и свобод – принципиальные базовые принципы развития страны

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Президент обратил внимание на особую роль Генпрокуратуры в решении этих задач.

Защита прав и свобод являются принципиальными базовыми принципами развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

По словам главы государства, к этим принципам также относится укрепление законности и правопорядка. Путин обратил внимание на особую роль Генпрокуратуры в решении этих задач.

Ранее Путин заявил, что у прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, генпрокуратура, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Перхутко Софья
Сегодня 15:57

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