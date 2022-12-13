Путин: у прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом

Глава РФ оценил работу Генпрокуратуры страны.

У генеральной российской прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Соответствующее заявление в ходе выступления перед сотрудниками профильного надзорного ведомства сделал глава государства Владимир Путин. Политик произнес речь на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры страны.

Целенаправленная работа прокуроров привела к сокращению числа проверок, необоснованного административного вмешательства в экономическую деловую жизнь. Есть и позитивная динамика в противодействии криминалу и коррупции. Владимир Путин, президент РФ

Путин полетал на тренажере вертолета Ми-171А2.

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