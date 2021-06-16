Генсек НАТО призвал к контролю за новыми видами оружия, включая гиперзвуковое и автономное

Генеральный секретарь НАТО призвал к контролю за новыми видами оружия, включая гиперзвуковое и автономное, с искусственным интеллектом. Такое заявление Йенс Столтенберг сделал в рамках интернет-брифинга для Defense Writers Group(группы военных обозревателей Вашингтона). Слова чиновника приводят ТАСС.
В своей речи Столтенберг призвал ведущие мировые державы, включая США, Россию и Китай начать разрабатывать режимы контроля над новыми видами вооружений, связанными с разрушительными технологиями.
Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Эксперт заметил, что странам предстоит большая работа на данной областью. Он считает, что в первую очередь следует заняться проработкой вопроса по формированию значимых соглашения в военной сфере, ориентирующиеся на новые оружейные системы.
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Видео: Youtube/The German Marshall Fund of the United States
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