Этот факт будет учтен Владимиром Путиным в ходе переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне саммита глав США и РФ Белый дом заявил о важности диалога с Москвой. Об этом он сообщил в эфире Первого Канала.

По его словам, такая новость является позитивной, и этот факт будет учтен президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом.

Были посланы четкие сигналы Москве накануне российско-американских переговоров, добавилась риторика в пользу необходимости диалога, что является бесспорным позитивом, и этот позитив, конечно же, будет учитываться президентом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Однако официальный представитель Кремля заметил, со стороны США продолжают появляться заявления о том, что РФ должна расплатиться за свои действия. Песков подчеркнул, несмотря на это желание наладить межгосударственные отношения у Белого дома все же есть, что является важным намерением.

Ранее официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно заявил, что Российская Федерация не просила власти Швейцарии провести протокольную встречу президента России Владимира Путина в аэропорту.

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