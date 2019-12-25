Кремль не запрашивал протокольную встречу Путина в аэропорту

Сам саммит начнется в 14:35 по московскому времени.

Официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно заявил, что Российская Федерация не просила власти Швейцарии провести протокольную встречу президента России Владимира Путина в аэропорту. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, такие встречи глав других стран возможны только в рамках их государственных визитов. Кюэно подчеркнул, в случае проведения саммита или же международного форума, встреча в аэропорту возможна по просьбе пребывающей стороны. Отмечается, что от Москвы таковой не поступало.

Официальной просьбы о проведении протокольной встречи в аэропорту со стороны России не поступало. Эмманюэль Кюэно, официальный представитель кантонального правительства Женевы

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время саммита Владимир Путин и Джо Байден коснутся вопроса дипломатической собственности. Он подчеркнул, этот вопрос представляет большую важность и его нельзя будет обойти.

Ранее Белый дом опубликовал расписание встречи Путина и Байдена в Женеве.

Фото: Piter.tv