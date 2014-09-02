Песков: Путин и Байден обсудят вопросы дипломатической собственности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время саммита Владимир Путин и Джо Байден коснутся вопроса дипломатической собственности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, этот вопрос представляет большую важность и его нельзя будет обойти.
Двусторонние отношения - это краеугольный камень <…> Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Он также отметил, что президенты России и США смогут поговорить тет-а-тет, если они того захотят. По его словам, переговоры не находятся в строгих временных рамках, поэтому стороны саммита при желании могут пообщаться с глазу на глаз.
Ранее Владимир Путин сообщил, чего он ожидает от предстоящего саммита с его американским коллегой Джо Байденом. По его словам, следует провести работу по восстановлению межличностных контактов, а также наладить диалог по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Путин отметил, если получится создать механизмы взаимодействия по необходимым направлениям, то можно будет говорить, что саммит был проведен не зря.
Фото: kremlin.ru
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