Песков: Путин и Байден обсудят вопросы дипломатической собственности

По его словам, эта тема представляет особую важность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время саммита Владимир Путин и Джо Байден коснутся вопроса дипломатической собственности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, этот вопрос представляет большую важность и его нельзя будет обойти.

Двусторонние отношения - это краеугольный камень <…> Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он также отметил, что президенты России и США смогут поговорить тет-а-тет, если они того захотят. По его словам, переговоры не находятся в строгих временных рамках, поэтому стороны саммита при желании могут пообщаться с глазу на глаз.

Ранее Владимир Путин сообщил, чего он ожидает от предстоящего саммита с его американским коллегой Джо Байденом. По его словам, следует провести работу по восстановлению межличностных контактов, а также наладить диалог по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Путин отметил, если получится создать механизмы взаимодействия по необходимым направлениям, то можно будет говорить, что саммит был проведен не зря.

Фото: kremlin.ru