Иммунолог прокомментировала отсутствие антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Она отметила, что данные об отсутствии антител некорректные.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отметил, что данные об отсутствии антител у тех, кто привился "ЭпиВакКороной" являются некорректными, потому что еще не прошло девяти месяцев с момента вакцинации. Об этом пишет "Лента.ру".

Девяти месяцев с начала вакцинации "ЭпиВакКороной" еще не могло пройти. Сведения неправильные, — заявила Скорпилева.

Ранее мы писали, что в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан. В этих регионах от коронавируса обязаны привиться работники сфер торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, образования, здравоохранения, а также соцзащиты.

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