  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иммунолог прокомментировала отсутствие антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»
Сегодня, 13:19
326
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Иммунолог прокомментировала отсутствие антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»

0 0

Она отметила, что данные об отсутствии антител некорректные.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отметил, что данные об отсутствии антител у тех, кто привился "ЭпиВакКороной" являются некорректными, потому что еще не прошло девяти месяцев с момента вакцинации. Об этом пишет "Лента.ру".

Девяти месяцев с начала вакцинации "ЭпиВакКороной" еще не могло пройти. Сведения неправильные, — заявила Скорпилева.

Ранее мы писали, что в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан. В этих регионах от коронавируса обязаны привиться работники сфер торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, образования, здравоохранения, а также соцзащиты.

Фото: pixabay

Теги: вакцина эпиваккорона, эффективность вакцины от коронавируса
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии