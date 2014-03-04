Губернатор Ленобласти рассказал о выборе вакцин для прививки от COVID-19

Александр Дрозденко не использовал "КовиВак" из квоты Ленобласти.

28 июля в ходе прямой линии с жителями Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко ответил на вопрос о выбранных для прививки от коронавируса вакцинах. Немногим ранее он опубликовал снимок своего прививочного сертификата в Instagram, и многие из пользователей заинтересовались - почему для первой прививки была выбрана "ЭпиВакКорона", а не "Спутник-V", а для второй - "КовиВак", а не "Спутник Лайт".

Вопрос про "КовиВак" ленинградцев волновал особенно сильно, поскольку эта по неустановленным причинам самая популярная вакцина практически не ввозилась в регион.

Первую вакцину губернатору, по его словам, назначил врач; спустя полгода, когда антител практически не осталось, выбор пал на "КовиВак", поскольку он лучше подходил для ревакцинации. Александр Дрозденко уточнил, что вакцину получал в федеральном учреждении специально, чтобы не покушаться на квоту для жителей Ленобласти.

То, что две отметки о повторной вакцинации в сертификате сделаны абсолютно одинаковыми, на что также обратили внимание пользователи, губернатор комментировать не стал.

Фото: kovivak.ru