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Губернатор Ленобласти рассказал о выборе вакцин для прививки от COVID-19
Сегодня, 18:25
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Губернатор Ленобласти рассказал о выборе вакцин для прививки от COVID-19

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Александр Дрозденко не использовал "КовиВак" из квоты Ленобласти.

28 июля в ходе прямой линии с жителями Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко ответил на вопрос о выбранных для прививки от коронавируса вакцинах. Немногим ранее он опубликовал снимок своего прививочного сертификата в Instagram, и многие из пользователей заинтересовались - почему для первой прививки была выбрана "ЭпиВакКорона", а не "Спутник-V", а для второй - "КовиВак", а не "Спутник Лайт". 

Вопрос про "КовиВак" ленинградцев волновал особенно сильно, поскольку эта по неустановленным причинам самая популярная вакцина практически не ввозилась в регион. 

Первую вакцину губернатору, по его словам, назначил врач; спустя полгода, когда антител практически не осталось, выбор пал на "КовиВак", поскольку он лучше подходил для ревакцинации. Александр Дрозденко уточнил, что вакцину получал в федеральном учреждении специально, чтобы не покушаться на квоту для жителей Ленобласти. 

То, что две отметки о повторной вакцинации в сертификате сделаны абсолютно одинаковыми, на что также обратили внимание пользователи, губернатор комментировать не стал. 

Фото: kovivak.ru

 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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