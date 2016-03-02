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Губернатор Ленобласти прошёл ревакцинацию от коронавируса
Сегодня, 10:14
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Губернатор Ленобласти прошёл ревакцинацию от коронавируса

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Александр Дрозденко выложил в Instagram фото сертификата о вакцинации ЭпиВакКороной и КовиВаком.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прошёл повторную вакцинацию от коронавируса, о чем сам сообщил в своём официальном аккаунте в Instagram. Второй этап вакцинации глава региона завершил полностью, сделав прививку обоими компонентами вакцины. 

Данную новость губернатор сопроводил фотографиями сертификата о прививке - "для сомневающихся", но "антипрививочников" и "ковид-диссидентов" при этом почему-то попросил не беспокоиться. В документе указаны две использованные вакцины: ЭпиВакКорона и КовиВак, и жители области справедливо отметили, что этих вакцин в Ленобласти и Петербурге было практически не найти. Сомневающиеся, впрочем, после этой публикации стали сомневаться ещё сильнее: записи о повторной вакцинации сделаны как будто одной рукой и в один день. 


Накануне Александр Дрозденко встречался с Владимиром Путиным, по-прежнему соблюдающим повышенные меры предосторожности в связи с эпидемиологической обстановкой.

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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