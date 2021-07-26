Губернатор Ленобласти обсудил с Владимиром Путиным строительство метро в Кудрово

Обсуждение строительства метро в Кудрово вышло на самый высокий уровень.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, на которой обсуждались вопросы развития региона. О деталях этой встречи сообщает пресс-служба Кремля.

Речь шла о транспортных развязках на границе города и области, включая Мурино, Кудрово и Новосаратово, строительство полукольца КАД-2, объезды крупных зон развития вроде Новодевяткино и Всеволожска, развитие транспортной инфраструктуры "Игоры Драйв" и окрестностей перед "Формулой-1" и, конечно, строительство метро в Кудрово.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Александр Дрозденко заверил журналистов, что станция в Кудрово обязательно будет построена, .