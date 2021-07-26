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Губернатор Ленобласти обсудил с Владимиром Путиным строительство метро в Кудрово

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Обсуждение строительства метро в Кудрово вышло на самый высокий уровень.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, на которой обсуждались вопросы развития региона. О деталях этой встречи сообщает пресс-служба Кремля.

Речь шла о транспортных развязках на границе города и области, включая Мурино, Кудрово и Новосаратово, строительство полукольца КАД-2, объезды крупных зон развития вроде Новодевяткино и Всеволожска, развитие транспортной инфраструктуры "Игоры Драйв" и окрестностей перед "Формулой-1" и, конечно, строительство метро в Кудрово. 

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Александр Дрозденко заверил журналистов, что станция в Кудрово обязательно будет построена, .

Теги: александр дрозденко, встреча с президентом, губернатор ленобласти, игора драйв, метро в кудрово, развитие региона
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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