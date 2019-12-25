Губернатор Ленобласти пообещал станцию метро в Кудрово

На экономическом форуме стали известны детали расширения метрополитена за пределы города.

В ходе общения с журналистами на экономическом форуме в Петербурге губернатор Ленобласти прокомментировал слухи о появлении станции метро в Кудрово. По словам главы региона, слухи далеко не беспочвенны - планы на проведение ветки метрополитена в пригород действительно существуют. Более того, Александр Дрозденко пообещал, что метро в Кудрово "точно будет".

На данном этапе строительство новых станций сильно зависит от появления сортировочной станции в Заневском поселении, и именно она станет залогом появления метро во Всеволожском районе Ленобласти. Финансирование строительства будет происходить за счет бюджета Санкт-Петербурга и федеральной казны, но область активно способствует продвижению этого проекта со своей стороны, подтвердил Александр Дрозденко.

Вопрос продвижения метро за пределы нынешней городской черты особенно акутальны в контексте обсуждения агломерации города и области.

Кудрово - город в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области, который является одним из самых ближних пригородов Петербурга.

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