Зачем Петербургу Ленобласть – взгляд на агломерацию краеведа, транспортного аналитика, политолога и футуролога

Эксперты делятся с Piter.tv своим взглядом на развитие Санкт-Петербургской агломерации, ее проблемы и пути их решения.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что из экономических соображений в России стоило бы укрупнить регионы. Одна из готовых агломераций, которая начала активно развиваться в 2020 году, уже есть — Петербург и Ленинградская область. Статус агломерации позволил регионам получить федеральные средства, а жителям — льготы у соседей.

Piter.tv оценил прошлое, настоящее и будущее этого сотрудничества.

Губернаторы подчеркивают: сейчас, в 2021 году, речь идет об интеграции, а не об объединении. Взаимодействие ведется на небольших участках, например, в транспортной сфере, однако другие проблемы двух регионов пока планируется решать самостоятельно. Хотя сторонники другой идеи тоже находились – об объединении регионов говорила Валентина Матвиенко на съезде "Единой России" в 2008 году.

История

Совместно с областью Северная столица планировала развиваться еще с тех пор, как была Ленинградом. Об этом нам рассказал краевед Михаил Крайнов. В Генплан 1966-го года была включена кольцевая автодорога, которая теперь опоясывает город и заходит на территорию области. В 1978 году была построена последняя станция "красной ветки" петербургского метрополитена на севере — "Девяткино". На протяжении 14 лет она называлась "Комсомольская". Там же недалеко располагается электродепо "Северное". Напомним, станция находится в Ленобласти, и для жителей Мурино является одним из самых простых способов добраться до Петербурга. Кудрово повезло меньше. В 1990-х годах на границе планировали построить станцию "Народная", однако метро на юге Всеволожского района так и не появилось.

Полную схему можно посмотреть здесь.

В 1987 году Ленинград и Ленинградская область приняли совместный Генплан. Он был рассчитан на период до 2005 года, однако из-за ухудшения экономического состояния страны и последовавшего распада СССР большинство из запланированного не было реализовано.

Очевидно, что для обоих регионов развитие агломерации — это шанс привлечь новые инвестиции и федеральные средства, а также решить проблемы приграничных территорий. Об этом неоднократно говорили сами губернаторы.

Если мы взяли инвестиционный проект, то вместе с действующим губернатором Ленинградской области, мы в принципе набрали пакет на 1 трлн. рублей. Если бы мы работали разрозненно, мы бы, наверное, не набрали такой пакет инвестиций. Сложение сил Санкт-Петербурга и Ленинградской области дает такой эффект. губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Транспорт

Сейчас власти намерены одновременного развивать улично-дорожную сеть, метрополитен, наземный общественный транспорт и железнодорожное сообщение. Власти Ленобласти выступают за то, чтобы продлить линии метро не только до Кудрово, но также Янино и Бугров. На данный момент наиболее ясно обстоят дела с улично-дорожной сетью. В прошлом году Санкт-Петербургскую агломерацию впервые включили в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По словам председателя КРТИ Андрея Левакина, деньги были выделены именно на агломерацию. Два субъекта получили 1,5 млрд рублей, 1 млрд из которых пошел на ремонт дорог города. В список вошли около 30 адресов в разных районах.

В Ленобласти работы в рамках нацпроекта пройдут в 10 районах по 22 адресам с заходом на территорию Петербурга. Так, например, ремонт запланирован на участке Петербург — поселок им. Свердлова — Всеволожск от Мяглово через Разметелево и Колтуши до Красной Горки, от Зеленогорска до поселка "Финский бриз" в Выборгском районе.

Ремонт на приграничной территории вызывает проблемы. Дело в том, что согласно Бюджетному кодексу, субъекты не могут тратить деньги на объекты, которые даже частично находятся на территории другого региона. Статус агломерации позволяет совместно проводить ремонтные работы, вести новое строительство без нарушения законодательства — каждый на своей стороне.

Директор по решениям в области общественного транспорта компании "SIMETRA" Владимир Валдин отметил, что строительство развязок и ремонт дорог — это решение одной транспортной проблемы и создание другой. В качестве примера он привел ситуацию в Кудрово: можно построить пару путепроводов, "выпустить" весь поток автомобилей из нового города в Веселый Поселок, но тогда серьезно повысится загруженность дорог в, как минимум, проблемном Невском районе. В идеале, конечно, нужно решать не столько транспортную, сколько планировочную задачу: развивать рабочие места и логистику на периферии так, чтобы избежать "маятникового" завоза людей из области в город.

Для людей наиболее комфортным с точки зрения качества поездок и наиболее емким по провозной способности является рельсовый транспорт, но в этом направлении пока ничего сделано не было, отмечает Валдин. Ключевая проблема — на границе транспорт курсирует между двумя субъектами. Как мы уже ранее отмечали, в этом случае требуется вмешательство федеральных властей. Эксперт считает, что если в ситуации с метро теоретически они еще могут вмешаться, то с технически более реалистичными и охватывающими намного большие зоны транспортного спроса трамваями — вряд ли. Из-за региональной бюджетной раздробленности тяжело спланировать совместные меры по развитию транспорта. Недавно компания, в которой работает транспортный аналитик, разрабатывала по заказу Ленобласти Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры региона. Она внесла ряд предложений по рельсовым маршрутам, однако при разработке программы можно было пользоваться только вариантами, предварительно включенными в Генплан Петербурга. Новыми маршрутами, даже если они были востребованы, включить было нельзя. В любом случае, для запуска любых межрегиональных инфраструктуроемких видов транспорта, требуется разрешение "центра".

Разгрузить метро могло бы железнодорожное сообщение, но на данный момент оно организовано не самым эффективным образом. В планах властей вывести в приоритет именно движение электричек.

Поезда с платформы "Девяткино" могли бы вывозить людей из Мурино в центр Петербурга, но сейчас, наоборот, ряд поездов с Приозерского направления заканчивают там маршрут и в Петербург не везут — пассажиры далее отправляются в метро. Это показывает, что политика железной дороги не очень коррелируется с интересами города. привел пример Валдин.

Наш собеседник отметил, что у РЖД в целом нет большой заинтересованности в усилении пассажирского движения, так как в приоритете находятся грузовые перевозки. Хотя программа узла принята, если будет построена транзитная грузовая ветка через Ржевский полигон, то проекты по "городской электричке" удастся реализовать.

Для перевозки устойчивых пассажиропотоков автобусами надо делать выделенные полосы, а, возможно, и отдельную дорогу по современной технологии Bus Rapid Transit, считает Валдин. Эксперт уверен, что многие пересядут на общественный транспорт, если он станет предсказуемым — не будет застревать в пробках и будет приходить на остановку в срок. Это может снизить количество автомобильного трафика в городе. В том, что из города после транспортной реформы в 2022 году уберут маршрутку, эксперт не видит "подводных камней, кроме, наоборот, повышения комфортности и ценовой доступности системы в целом. Хотя вполне предсказуемы проблемы с новостройками, которые сейчас "принято" строить фактически без улиц, и вглубь которых автобусы в регулярном сообщении не смогут заехать из-за нормативных ограничений.

Один из плюсов транспортной интеграции регионов "для всех" может заключаться, например, в том, что расплачиваться за проезд можно будет проездной картой. Власти Петербурга и Ленобласти ввели двухсторонние льготы для жителей двух регионов. Льготный проездной предусмотрен для ветеранов труда, пенсионеров, многодетных семей и других категорий граждан.

Владимир Валдин считает, что вопрос "Зачем Петербургу Ленобласть" — из той же области, как и "Зачем Адыгее Краснодар" — это просто юридически два разных субъекта, которые находятся рядом и "обречены" на сотрудничество с друг другом. Он отметил, что совместная деятельность, в том числе, в области транспортного планирования, ведется давно, причем впервые идея "макрорегиона" была представлена ещё в Генплане 1966-го года.

Власть

О том, что для решения приграничных вопросов нужно вмешательство федеральных властей, в разговоре с Piter.tv говорит и политолог, директор АНО "Институт Современного Государственного Развития" Дмитрий Солонников. Помочь может изменение Бюджетного кодекса. На данный момент приходится ходить к федеральным властям и просить у них деньги.

Можно сделать совместные планы стратегического развития, сделать Генплан развития города в увязке развития с близлежащей территорией. Это все можно сделать без объединения субъектов - нужна государственная воля. сказал эксперт.

Сейчас эта воля выражается не так явно, считает Солонников. Он назвал "ненормальной" ситуацию, когда для строительства какой-либо развязки требуются 5-летние переговоры с Москвой. Сам губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял о том, что ситуация продвигается медленно, с губернатором Петербурга у него "конфетно-букетный период", до распределения денег пока не доходит.

Политолог отметил, что Санкт-Петербургская агломерация — это не тот случай, о котором говорил Хуснуллин. Политик имел в виду мелкие регионы, которые стоило бы присоединить к более крупным и богатым, чтобы решать проблемы на месте и с помощью средств более крупного субъекта, а не обращаться в центр. Петербург и Ленинградская область — доходные регионы, у каждого из которых свое законодательство. Он отметил, что если вдруг когда-нибудь от Ленобласти отрежут часть и передадут Петербургу, это может быть сделано не только в интересах жителей. Недвижимость сразу же подорожает в разы, это может быть выгодно лицам, у которых там есть земля.

Несмотря на то, что у каждого региона свои законы, у Петербурга и Ленобласти много точек пересечения. Например, жители Ленобласти, работающие в городе, платят НДФЛ Северной столице. Получается, что область частично финансирует жизнь своего соседа. Летом, наоборот, горожане едут на дачи за город. По данным Смольного, в сезон в садоводства уезжают 2,5 млн жителей, а 200 тыс. человек с регистрацией в Петербурге живут на дачах постоянно. Какой из регионов должен оплачивать ремонт дорог или заниматься газификацией в этих садоводствах? Таким образом, субъекты тесно связаны, и их совместное развитие является логичным, необходимым для решения вопросов, по которым у них нет полномочий.

Будущее и экология

Сказать о том, как изменится Петербург после интеграции с Ленобластью, пока сложно, считает футуролог Данила Медведев. Все зависит от того, какую стратегию развитию выберут регионы в соответствии с экологической повесткой. В России утверждена стратегия долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В 2015 году было подписано Парижское соглашение, согласно которому страны должны приложить усилия, чтобы сдержать рост глобальной средней температуры. В планах достичь углеродной нейтральности к середине века.

Для Петербурга и области эта стратегия пока разрабатывается. Экология — одно из направлений сотрудничества. Регионы совместно с ПАО "Интер РАО" и Банком ВТБ учредили единого мусорного оператора. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о том, что к 2023 году в области не будет полигонов по приемке и утилизации отходов. Он отмечал, что в строительстве заводов по переработке мусора прежде всего должен быть заинтересован Петербург, так как именно город свозит отходы в соседний регион. При этом уже через несколько лет такой возможности не будет. Стратегическая цель новой организации — сделать так, чтобы максимальное число отходов возвращалось во вторичный цикл. АО "Невский экологический оператор" будет заниматься организацией сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Медведев уверен, что в ближайшие годы переход к экологичному образу жизни займет приоритетное место. Об этом свидетельствует выступление Владимира Путина в Послании к Федеральному собранию. В связи с мерами по спасению экологии образ жизни человека, развитие транспорта будет не таким, как оно происходит сейчас. Отказ от автомобилей, которыми мы пользуемся на данный момент, он считает неизбежным. Эксперт отметил, что нынешние меры абсолютно незначительны. В частности, переход транспорта на природный газ в течение трех лет.

Тест: Надежда Сибилева, Piter.TV

Фото: сайт проекта "Несбывшийся Ленинград", Piter.TV, сайт правительства Петербурга