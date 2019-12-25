Власти Петербурга и Ленобласти выделили приоритетные направления транспортного развития агломерации

Надо ориентироваться на железнодорожный транспорт, пришел к выводу заместитель председателя правительства РФ, который принимал участие в заседании.

На заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области рассмотрели комплексный план развития транспортной системы агломерации до 2024 года. В мероприятии принял участием заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщила пресс-служба Смольного 9-го февраля.

В план вошли 415 наиболее важных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры. Он был разработан с учетом международного пассажирского сообщения и объёмов внешней торговли, которые проходят через оба региона.

Приоритетными задачами являются строительство метрополитена и Широтной магистрали скоростного движения, а также высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая соединит Петербург и Москву. На данный момент ведется ее проектирование. Ожидается, что к 2030 году приток пассажиров в город благодаря магистрали составил 23 млн пассажиров. Ориентировочный ввод в эксплуатацию участка – конец 2024 года, сообщила пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина. Представитель Смольного отметил, что ВСЖМ-1 значительно нагрузит транспортную сеть Петербурга, поэтому предложил перенести транзитное грузовое движение за пределы города.

Для разгрузки улично-дорожной сети власти намерены увеличить долю внутригородских пассажирских железнодорожных перевозок.

Марат Хуснуллин отметил, что комплексный план нужно будет доработать в ближайший месяц. Нужно будет создать единую интеллектуальную транспортную систему, которая будет взаимоувязана между двумя регионами. Ключевая точка роста ― это, прежде всего, железнодорожный транспорт.

Фото: Piter.TV