Марат Хуснуллин посчитал избыточным число регионов в России

Зампред правительства отметил несправедливое распределение доходов регионов и их жителей.

Территориальное-административное деление в России необходимо пересмотреть и сократить количество регионов. Такую точку зрения озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках круглого стола "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски" в НИУ ВШЭ.

Зампред правительства отметил, что данное мнение не является официальным, а отражает его личное. В пример своей позиции он привел разные уровни жизни жителей тюменской области и Кургана. По словам политика, одни граждане имеют доходы от нефти, а другие - нет, хотя территориально регионы находятся относительно близко.

Во-первых, я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься - не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим. <...> Или Курган. Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга? У одних есть нефтяные доходы, у других - нет.

Марат Хуснулин

Хуснуллин добавил, что считает важным укпреплять регионы и создавать агломерации (компактное скопление населённых пунктов, объединённых в сложную систему с крепкими производственными, транспортными и культурными связями - прим.ред). По его словам, создать такую систему мешает административное деление.

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