В 2021 году в Петербурге отремонтируют 78 объектов здравоохранения

Речь идет о поликлиниках и кабинетах врачей общей практики.

В 2021 году в Петербурге проведут капитальный ремонт 78 объектов здравоохранения. План увеличили с 61. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

С этого года в городе реализуется 5-летняя программа совершенствования медико-санитарной помощи. В ближайшие четыре года будут ремонтировать здания поликлиник и кабинетов врачей общей практики, оснащать их оборудованием и техникой.

Во время капитального ремонта в поликлиники доставят более тысячи единиц медицинского оборудования. На эти цели выделят 3,8 млрд рублей. Из них 49% профинансируют из федерального бюджета.

Фото: Piter.TV