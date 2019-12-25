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В 2021 году в Петербурге отремонтируют 78 объектов здравоохранения
Сегодня, 17:49
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nadezhda_sib

В 2021 году в Петербурге отремонтируют 78 объектов здравоохранения

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Речь идет о поликлиниках и кабинетах врачей общей практики.

В 2021 году в Петербурге проведут капитальный ремонт 78 объектов здравоохранения. План увеличили с 61. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

С этого года в городе реализуется 5-летняя программа совершенствования медико-санитарной помощи. В ближайшие четыре года будут ремонтировать здания поликлиник и кабинетов врачей общей практики, оснащать их оборудованием и техникой. 

Во время капитального ремонта в поликлиники доставят более тысячи единиц медицинского оборудования. На эти цели выделят 3,8 млрд рублей. Из них 49% профинансируют из федерального бюджета.

Фото: Piter.TV

Теги: здравоохранение, поликлиника, ремонт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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