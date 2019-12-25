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В Воронеже при падении обломков БПЛА пострадали несколько человек
Сегодня, 7:45
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В Воронеже при падении обломков БПЛА пострадали несколько человек

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Александр Гусев рассказал о ночном прилете беспилотников в российский регион.

Несколько человек пострадали в результате падения обломков от сбитого в центре города Воронежа беспилотного летательного аппарата. Пациенты отделались легкими ранениями. Всем им оказана медицинская помощь.  Дополнительно с ранением плеча в больницу была доставлена женщина. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделал местный губернатор Александр Гусев. Российский чиновник объяснил населению, что из-за атаки противника на территории области повреждено также несколько квартир. 

Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечен ряд торговых объектов и автомобилей.

Александр Гусев, глава региона

По словам от губернатора, в ночь на 15 июля дежурными силами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены вражеских 12 БПЛА. На данный момент сведения о повреждениях уточняется, на местах работают оперативные службы. Власти все еще сохраняют на территории режим опасности атаки БПЛА.

На железной дороге в Воронежской области произошел взрыв.

Фото: Telegram / Гусев

Теги: александр гусев, беспилотники, воронежская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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