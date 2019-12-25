Губернатор Ленобласти оценил развитие инфраструктуры трассы "Игора Драйв" в 6 миллиардов рублей

Подготовка к проведению "Формулы-1" в Ленобласти в 2023 году требует многомиллиардных вложений.

Подготовка к проведению в Ленинградской области российского этапа автогонок "Формулы-1" в 2023 году требует вложений в размере шести миллиардов рублей: эти средства планируется направить на оснащение трассы "Игора Драйв" необходимой инфраструктурой и улучшение транспортной доступности для болельщиков. По проекту, представленному губернатором Ленобласти Александром Дрозденко на встрече с президентом Владимиром Путиным, будет модернизирована железнодорожная платформа "69 километр", организовано движение шаттлов до трассы, построены стоянки и развязки.

По словам главы региона, сумма получается "не критичная".

Ожидается, что на российский этап гонок могут приезжать до 50 000 человек в день. В данный момент трассу частично перестраивают для создания перепада высот и достижения более зрелищного эффекта от гонок.

Недавно на трассе "Игора Драйв" прошел третий этап Российской Серии Кольцевых Гонок.

Фото: ВКонтакте/СМП РСКГ | Российская серия кольцевых гонок