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В Ленобласти пройдет третий этап Российской Серии Кольцевых Гонок.
Сегодня, 13:00
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В Ленобласти пройдет третий этап Российской Серии Кольцевых Гонок.

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Гонки в окрестностях северной столицы состоятся в День ВМФ.

24 и 25 июля на автодроме "Игора Драйв" в Приозерском районе Ленобласти пройдет третий этап Российской Серии Кольцевых Гонок: чемпионат, Кубок и Первенство России. В соревнованиях примут участие около ста лучших пилотов России, среди которых многократные чемпионы не только отечественных, но и международных гонок. Гонки будут проводиться в семи классах, включая международный зачет Туринг и зачет суперкаров.

Для посещения мероприятия зрителям не требуются документы о прохождении вакцинации от коронавируса, но соблюдение масочного режима обязательно. В 2023 году на аватодроме "Игора Драйв" планируется принять гонки "Формулы-1".

Ранее все заинтересованные стороны одобрили проведение этапа "Формулы-1" в Ленобласти

Фото: ВКонтакте/СМП РСКГ | Российская серия кольцевых гонок

Теги: гонки в ленобласти, день вмф, игора драйв, российская серия кольцевых гонок
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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