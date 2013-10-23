Все заинтересованные стороны одобрили проведение этапа "Формулы-1" в Петербурге

Мероприятие запланировано на 2023 год.

Во вторник, 6 июля, председатель организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа "Формулы-1" Дмитрий Чернышенко сообщил, что идею проведения Гра-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Петербурге с 2023 года одобрили все стороны, передает ТАСС.

Мероприятие будут проводить на автодроме "Игора Драйв" под Петербургом. Глава "Формулы-1" Стефано Доменикали уточнил, что место отлично подходит для проведения гонки. Перед организационным комитетом встала задача сделать все возможное, чтобы новый этап привлек туристов и занял важное место в календаре "Формулы-1".

Гран-при России проводят с 2014 года, его принимает автодром в Олимпийском парке в Сочи. В этот раз гонки пройдут с 24 по 26 сентября, а сам контракт на проведение Гран-при действует до 2025 года.

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