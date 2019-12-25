Участок автодороги Петербург – Кировск будет отремонтирован

Работы предполагается начать в конце июля, а завершить а октябре. На них выделено около 60 миллионов рублей.

Ремонт участка трассы регионального значения "Санкт-Петербург – Кировск" пройдет в Ленобласти. Как сообщило во вторник Delovoe.tv, комитет государственного заказа региона разместил соответствующую закупку. По итогам ее открытого конкурса предполагается определиться с исполнителем предстоящего ремонта.

В качестве непосредственного заказчика выступает "Ленавтодор". На работы ассигновано 59,9 миллионов рублей из бюджета региона.

В рамках закупки пройдут выборочные работы в Кировском районе области – на участке "км 33+500 - км 58+835". Они начнутся после заключения контракта с подрядчиком, а завершатся, как ожидается 8 октября. Их цель – устранение повреждений покрытия, заделка его деформаций. Верхний слой будет убран и заменен новым толщиной 5 сантиметров.

Заявки от предприятий, желающих отремонтировать дорогу, ждут до 28 июля.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения МВД России планирует купить 733 модульных индивидуальных комплекта "Кокон" для полицейских.

Фото: lenobl.ru