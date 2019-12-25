Северо-Западное окружное управление МВД купит 733 комплекта "Кокон"

На их покупку ассигновано 91,2 миллиона рублей.

Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения МВД России планирует купить 733 модульных индивидуальных комплекта "Кокон" для полицейских. Как сообщило во вторник Delovoe.tv, управление разместило соответствующую закупку. По итогам ее электронного аукциона планируется найти поставщика экипировки для сотрудников МВД.

На комплекты ассигновано 91,2 миллиона рублей. Закупка осуществляется в рамках Гособоронзаказа. Намечено, что поставка "Коконов" состоится до 1 октября.

Каждый такой комплект будет состоять из защитного шлема, пулезащитного жилета, тактического пояса, зашиты бедра, сумок, трех подсумков – медицинского, для наручников и для аэрозольного распылителя.

В Санкт-Петербурге такие комплекты, предназначенные для комплексного оснащения сотрудников полиции, выпускает АО "НПО специальных материалов". Оно было образовано на базе броневой лаборатории ЦНИИ Материалов Министерства оборонной промышленности СССР в 1991 году. В номенклатуре НПО - три модификации "Кокона".

Заявки от производителей Северо-Западное окружное управление принимает до 13 июля.

Подобная закупка была осуществлена правоохранителями и в прошлом году. Тогда речь шла не только о "Коконах", но и о бронежилетах "Тактика".

Фото: npo-sm.ru