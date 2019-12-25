Окружное управление МВД по снабжению заказало 255 бронежилетов "Тактика" и 221 комплект "Кокон"

На эти покупки выделяется 38,2 миллиона рублей.

Северо-Западное окружное управление маттехснабжения МВД разместило две закупки. Снабженцы намерены прибрести специальную экипировку для сотрудников внутренних дел.

Речь идет о 255 бронежилетах "Тактика" (они обойдутся федеральному бюджету в 16,8 миллионов рублей) и 221 модульном индивидуальном комплекте "Кокон" (это приобретение стоит около 21,5 миллионов рублей).

Обе закупки планируется осуществить в сжатые сроки. Заявки от поставщиков принимаются до 25 мая. Хотя, вряд ли здесь будет какой-либо аукцион. Производителей такой экипировки - мягко, говоря, очень немного.

"Тактика" представляет собой специализированным бронежилет, имеющий широкие возможности усиления благодаря совместимости с разнотипными бронепанелями.

"Кокон" - разработан в Петербурге, ЗАО "Научно-производственное объединение Специальных материалов". Эти модульные комплекты предназначен для оснащения полицейских. Есть три модификации "Кокона": базовый (для несения обычной, патрульно-постовой службы), противоударный (предназначен для применения в комплекте с базовым при охране общественного порядка и обеспечения безопасности на массовых мероприятиях) и штурмовой.

Как сообщало ранее Piter.tv, петербургский профсоюз сотрудников ОВД попросил разъяснения о штрафах за СИЗ.

Фото: npo-sm.ru