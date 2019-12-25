Петербургский профсоюз сотрудников ОВД попросил разъяснения о штрафах за СИЗ

Сотрудники полиции опасаются, что неясность формулировок вызовет негатив в адрес МВД.

У полицейских Петербурга и Ленобласти возникли вопросы к постановлению правительства Петербурга. В документе, регулирующем обязательное соблюдение использования средств индивидуальной защиты населением, сотрудники полиции увидели неясность формулировок. Документ поступил в распоряжение Piter.tv 16 мая.

Обращение профсоюза сотрудников органов внутренних дел было отправлено на имя начальника ГУ МВД по СПб и ЛО Романа Плугина. Сотрудники полиции просят разъяснения в целях избежания грубых нарушений законности при привлечении граждан к ответственности и негативных правовых последствий ситуации.

В профсоюзе указали, что в настоящее время не разъяснен порядок использования средств индивидуальной защиты гражданами в общественных местах, как и порядок получения СИЗ. Данный вопрос все еще находится на доработке правительственной комиссии Смольного.

Напомним, обязательный "масочный" и "перчаточный" режим ввели в Петербурге с 12 мая. Piter.tv показал, как первые дни нового режима встретили в городском транспорте.

Фото: Piter.tv