"Масочный" режим на транспорте в Петербурге столкнулся с реальностью: исследование Piter.tv

Закупки, поведение горожан и много средств индивидуальной защиты – в нашем рассказе о ситуации в Петербурге в первые дни обязательного "масочного" и "перчаточного" режима.

О введении будущего режима ограничений в Северной столице впервые заявил вице-губернатор Евгений Елин 8 мая в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" было объявлено, что такая мера была принята в связи с планируемыми послаблениями в ограничительных мерах, а именно – открытием некоторых предприятий.

В данном материале можно узнать:

– На скольких станциях метро установили вендинговые аппараты со средствами защиты

– Как могли формироваться закупки масок и перчаток для таких аппаратов

– Как в Петербурге прошел первый день "масочного" режима

"День икс": подготовка

В День Победы стало известно, что ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах с 12 мая станет обязательным. Согласно опубликованному постановлению, улица также относится к "общественному месту".

Вице-губернатор Евгений Елин пообещал, что цена на средства индивидуальной защиты в открытой продаже будет ниже, чем в аптеках.

Приобрести одноразовые и многоразовые маски можно не только под землей, но и у станций, в киосках сети "Первая полоса". Нельзя списывать со счетов косметические магазины и "больших" ритейлеров, по мере возможностей подстраивающиеся под покупательский спрос. Всего в метрополитене планировалось установить 200 вендинговых аппаратов.

Подготовка ко "дню X" в подземке началась заранее. Первые автоматы горожане заметили 10 мая на станции метро "Чернышевская". Они принадлежат компании "Вэндинг Ритэйл", входящей в группу компаний Vendex. Позже автомат от компании Uvenco нашелся в переходе "Сенной площади", а корреспондент Piter.tv увидел на "Обводном канале" аппарат VendingS.

Таким образом, в публичном поле рынок продажи в метрополитене "поделили" три игрока на вендинговом рынке.

Станционные смотрители

Как сообщил представитель компании "Вэндинг Ритейл" Piter.tv, в Петербурге организация установила 21 аппарат на станциях: "Чернышевская", "Площадь Восстания", "Пушкинская", "Владимирская", "Нарвская", "Автово", "Ленинский проспект", "Проспект Ветеранов", "Технологический институт", "Московские ворота", "Парк Победы", "Московская", "Купчино", "Площадь Александра Невского", "Ломоносовская", "Елизаровская", "Пролетарская", "Рыбацкое", "Ладожская", "Проспект Большевиков", "Улица Дыбенко".

В комментарии РБК представитель Uvenco заявил, что компания установила автоматы на 23 станциях – "Девяткино", "Проспект Просвещения", "Гражданский проспект", "Парнас", "Озерки", "Спасская", "Комендантский проспект", "Пионерская", "Петроградская", "Приморская", "Василеостровская", "Площадь Ленина", "Старая деревня", "Крестовский остров", "Удельная", "Черная речка", "Горьковская", "Гостиный двор", "Академическая", "Политехническая", "Площадь Мужества", "Выборгская", "Лесная".

Представители "Вендинг С" подтвердили, что их компания представлена на 19 станциях метро, в числе которых "Адмиралтейская" и "Обводный канал".

Всего станций метро в Петербурге – 72. Девять недостающих пунктов выдачи масок, судя по всему, объясняются неработающей "Новокрестовской" и дублированием на транспортных узлах, где существует более одного вестибюля. Автомат с масками появился также и в зоне вылета аэропорта "Пулково".

Цены и себестоимость

В аппарате от Vendex набор из одноразовой маски и пары перчаток в метро стоит 40 рублей, влажные салфетки – 50 рублей, многоразовая маска – 150 рублей, антибактериальный спрей – 200 рублей. По словам директора по развитию "Вэндинг Ритэйл" Игоря Быстрова, сам проект позиционируется как социальный, наценки на маски нет.

В Uvenco также заявили, что цена комплекта "маска плюс перчатки" составит 40 рублей и сами цены на средства индивидуальной защиты (СИЗ) не будут превышать среднерыночные.

Судя по изучению аппарата от VendingS на "Обводном канале", две одноразовые маски можно приобрести за 60 рублей.

По словам экономиста и учредителя предприятия "ФЭСТ" по производству медицинских изделий и масок Владимира Михайлова, стоимость материалов для производства СИЗ до кризиса 2020 года составляла менее 10 рублей. Себестоимость зависит от курса доллара, который влияет на стоимость марли для производства. Дефицит на марлю возник в середине марта.

Кто, кому, куда

В ответ на запрос Piter.tv в пресс-службе петербургского метрополитена рассказали о том, что подземка предоставляет площадки для размещения вендинговых автоматов. За более подробной информацией о методах работы нам посоветовали обратиться в комитеты по транспорту и по промышленной политике инновациям и торговле.

Представитель "Вендинг С" Владимир Гриневский сообщил Piter.tv о том, как к его компании обратились городские власти.

В данный момент город сам обратился к нам, но при этом мы неоднократно писали с предложениями о сотрудничестве и пытались аукционы инициировать. Нас, скажем так, комитет нашел не по Интернету, а по нашим обращениям. На маски и перчатки конкурса не было. Это в экстренном режиме было организовано в связи с постановлением губернатора. За количеством товара следим с помощью телеметрии и в онлайн-режиме видим все, что происходит в автомате – рассказал он.

Piter.tv обращает внимание на метод закупок, объявленных, например, петербургским метрополитеном и не только накануне введения "масочного" режима в городе.

Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций – гласит пометка.

На этой основе метрополитеном были размещены четыре тендера, найденные Piter.tv. Скорее всего, речь идет для закупки, подходящей под нужды предприятия.

Суммарно 370 тысяч одноразовых трехслойных масок планируется закупить по общей стоимости 12,73 млн рублей. В случае первой и третьей закупки стоимость одной маски – 35 рублей за штуку, во втором и четвертом случае – 34 рубля. Тендер для Piter.tv прокомментировала юрист Анастасия Самусенко. По ее мнению, в случае данных закупок допускается, что они могут "трансформироваться" не в "конкурсные", а закупки у одного поставщика.

Данные закупки были проведены на основании ФЗ-223 о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц (распространяется, в том числе, на государственные предприятия). Согласно положениям данного ФЗ, юридические лица вправе устанавливать случаи осуществления закупок у единственного поставщика в своих положениях о закупках. В Положении о закупках СПбГУП "Петербургский метрополитен", размещённом на их официальном сайте, прямо не указано на возможность закупки у единственного поставщика при ее осуществлении вследствие аварии, ЧС и т.д., но указано на допустимость такой закупки в тех случаях, когда имеется необходимость оперативного удовлетворения нужд заказчика в определённых товарах при условии, что на проведение конкурентных процедур объективно нет времени, а сумма закупки не превышает 5 млн руб. Таким образом, можно сделать вывод, что закупка у единственного поставщика правомерна – считает Самусенко.

Похожий тендер на закупку СИЗ в связи с пандемией объявили в "Пассажиравтотрансе". На предприятии за ряд средств индивидуальной защиты, которыми должен обеспечивать работодатель своих сотрудников, поставили цену в 3,4 млн рублей.

День первый

Первые дни работы масочного режима не вызвали мгновенного внимания со стороны горожан. Похоже, что вместе с рухнувшим после обращения президента индексом самоизоляции обязательность "масочного" режима вместе с "перчаточным" петербуржцы не восприняли всерьез.

За нарушение "масочно-перчаточного" режима грозит штраф в размере 4 тысяч рублей (статья 8-6-1 Закона Санкт-Петербурга об административных правоотношениях). Однако читатели и корреспонденты Piter.tv отмечают, что повального соблюдения закона на городских улицах пока не наблюдается. В утренний час пик 11 и 12 мая на нескольких станциях метро горожане отдали большее "предпочтение" только маскам, чем их сочетанию с перчатками.

На станциях метро служба безопасности старается следить за порядком, но с переменным успехом. В частности, на станциях "Чернышевская", "Владимирская" и в вестибюле "Гостиного двора" с выходом на канал Грибоедова сотрудники подземки сильно призывали граждан входить в метро с масками и разворачивали до установленных автоматов. Призывать к сознательности не всегда получалось из-за принципиальных петербуржцев, прорывавшихся на эскалатор.

Утром 12 мая наши читатели сообщили, что автоматы по продаже масок и перчаток не работают на станциях метро "Проспект Славы", "Проспект Большевиков" и "Обводный канал". Автоматов не нашлось вообще на "Василеостровской" и "Маяковской", а на "Улице Дыбенко" автомат опустел.

Вечером во вторник, 12 мая, стало известно, что город выплатит по 800 рублей некоторым категориям граждан на покупку средств индивидуальной защиты. Однако у петербуржцев все равно возникли вопросы, которые вылились в эмоциональные комментарии на странице Александра Беглова "ВКонтакте".

Текст: Федор Быков, Надежда Сибилева

Видео: Piter.tv