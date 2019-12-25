Индекс самоизоляции в Петербурге упал до 1,7 баллов

Это самый низкий показатель за последний месяц.

В среду, 13 мая, индекс самоизоляции в Петербурге побил "антирекорд" и опустился до 1,7 баллов, по данным сервиса "Яндекса". Такая цифра была зафиксирована в Северной столице в час дня.

Если еще в 6 утра уровень самоизоляции оценивался в 4,4 балла, то за один час он снизился до 3,7. Отметим, что даже в ночные часы, с часу до 5 утра, на улице есть люди.

Несмотря на то, что Петербург продолжает жить в режиме повышенной готовности, людей на улицах стало значительно больше. Так, например, в начале апреля индекс в середине дня составлял более 3 баллов.

Понижение уровня самоизоляции также может быть связано с тем, что с 12 мая вернулись к работе промышленные предприятия.

Фото: pixabay.com