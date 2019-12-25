"Яндекс" показал изменение индекса самоизоляции петербуржцев за неделю

На данный момент уровень самоизоляции остановился на отметке в 3.6 балла.

Утром пятницы, 3 апреля, индекс самоизоляции Петербурга остановился на отметке в 3,6 балла по шкале, разработанной "Яндексом". В 7 утра показатель составил 4,8, а после стал стремительно опускаться – петербуржцы заторопились на улицу. Часом позже показатель снизился сразу на 0,8 единиц. Больше всего людей вне четырех стен, вероятно, окажется в 13.00-14.00 – вчера в это время показатель бал на уровне 3,4 баллов.

Также "Яндекс" составил график домашнего заточения петербуржцев в течение недели. На графике заметно, что в целом город держится в салатовой зоне, но в начале недели спускался в желтые. В то же время видно крупную разницу между предыдущей рабочей неделей и нынешней: в прошлую петербуржцы поголовно отсутствовали дома и еще ездили на работу на общественном транспорте, но уже в выходные решили никуда не выходить.

Петербург сидит дома: видео центра города в режиме самоизоляции.

Фото: скрин Яндекс