Петербург сидит дома: видео центра города в режиме самоизоляции

Piter TV снял, как живет центр Петербурга и как выглядят достопримечательности города. Вместо толп туристов сейчас — словно кадры с открыток с пустынными площадями и улицами.

Уже неделю жители Петербурга находятся на вынужденной самоизоляции из-за коронавируса. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 30 марта ввел для жителей города режим полной самоизоляции. Затем его продлили до конца апреля.

Жителям Петербурга рекомендуют "не покидать места проживания", за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту (от места) работы и похода в продуктовый. В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.





Однако в центре города настолько мало людей, что следовать рекомендации по дистанции и не нужно. Отчасти туристический Петербург сейчас превратился в одну большую стоянку автомобилей там, где парковка разрешена. В других случаях, у известных достопримечательностей, сейчас закрытых для посещения, — пустота и тишина.

На 3 апреля количество больных COVID-19 в Петербурге превысило 150 человек, в Ленобласти — 40.



Видео, фото: Piter.TV



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